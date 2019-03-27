16 YAŞINDAKİ GENÇ, AİLESİNDEN İZİNSİZ ALDIĞI ARAÇTA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
İzmir'de 16 yaşındaki genç, ailesinin izni olmadan kapının önünden aldığı araçla Aydın-İzmir otoyolunda kaza yaptı. Genç sürücü, çarpmanın şiddetiyle parçalanarak alev alan araçta feci şekilde can verdi.
16 yaşındaki O. K, ehliyeti olmadığı için ailesinden habersiz aldığı araçla Aydın-İzmir otoyolunun Işıkkent çıkışında beton bariyere çarptı. Genç sürücü çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta feci şekilde can verdi....
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