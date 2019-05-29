19 YAŞINDAKİ GENCİN FECİ SONU!
19 yaşındaki Kadir Sevimli hurdaya dönen otomobilden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ağır yaralı genç sürücü doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Gaziantep'te kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Sevimli (19) yaşamını yitirdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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