MSI 2019 sonrası ormancısı Kirei ve üst koridor oyuncusu Ruin ile yollarını ayıran Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor, SK Telecom 1'in üst koridoru Park “Untara“ Ui-Jin'i transfer ettiğini açıkladı.