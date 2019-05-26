1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ASYA KULE KESONU 24 SAATTE BATIRILDI
Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasına ait kule kesonunun batırma işlemi 24 saatte tamamlandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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