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2 ARAŞTIRMA ŞİRKETİ, YAPTIĞI İSTANBUL ANKETİNİN SONUCU AÇIKLADI! İŞTE ARADAKİ FARK


2 araştırma şirketi, yaptığı İstanbul anketinin sonucu açıkladı! İşte aradaki fark
Tarih : 13 Haziran 2019, 08:20
Puan Ver : 2 Araştırma Şirketi, Yaptığı İstanbul Anketinin Sonucu Açıkladı! İşte Aradaki Fark(10/10)6

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için anket şirketleri sahadaki çalışmaları yürütüyor. ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu ve GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş sahadan aldıkları son sonuçları paylaştı. Uslu'nun söylediğine göre CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde....

















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