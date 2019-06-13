2 ARAŞTIRMA ŞİRKETİ, YAPTIĞI İSTANBUL ANKETİNİN SONUCU AÇIKLADI! İŞTE ARADAKİ FARK
23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için anket şirketleri sahadaki çalışmaları yürütüyor. ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu ve GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş sahadan aldıkları son sonuçları paylaştı. Uslu'nun söylediğine göre CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd`de Bütçe Mayıs Ayında Tarihin En Yüksek Açığını Verdi
- Caniler, Borcunu Ödemeyen Adamın Kızını Kaçırıp Gözlerini Oydu
- Kaçırılan Okul Servisindeki Kahraman Çocuklara İtalyan Vatandaşlığı Verildi
- Okulda Büyük Vahşet! Ön Sırada Oturmak İsteyen Arkadaşlarını Öldürdüler
- Hollanda Hükümetinin Yasaklamadığı ’Pedofil El Kitabı’ Mahkemelik Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar