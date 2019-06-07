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2 AYRI ANKET ŞİRKETİNDEN 23 HAZİRAN TAHMİNİ: İMAMOĞLU ÖNDE GİDİYOR


2 ayrı anket şirketinden 23 Haziran tahmini: İmamoğlu önde gidiyor
Tarih : 07 Haziran 2019, 08:30
Puan Ver : 2 Ayrı Anket Şirketinden 23 Haziran Tahmini: İmamoğlu Önde Gidiyor(10/10)6

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran'da yapılacak. CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım sahada seçim çalışmasını yürütüyor. Optimar Araştırma Şirketi ve MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi, seçmenin nabzını tuttu....

















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