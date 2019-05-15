Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 günde 3 araç çalan zanlı, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hırsız, kendisini ''Uyum sorunum var'' diyerek savundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 gün içerisinde motosiklet, bisiklet ve otomobil çalan Sarp Sel (27),polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı polisteki ifadesinde, psikolojik uyum sorunu yaşadığı ve bu nedenle hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada....