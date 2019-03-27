’2030 YILINDAN GELDİM’ DEYİP BAZI KEHANETLERDE BULUNMUŞTU! ANLATTIKLARININ HEPSİ GERÇEKLEŞTİ
2030 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu Noah'ın anlattığı bazı olaylar gerçekleşti. Noah, ABD'nin orta batı eyaletlerinde de aşırı soğukların etkili olacağını iddia etmişti. Noah'ın iddiaları doğru çıktı ve ABD'nin iç kesimleri son yılların en so
2030 yılından geldiğini iddia eden ve sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiren Noah geçtiğimiz aylarda gelecekte meydana gelecek olayların net tarihlerini vermişti. Noah gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını kanıt olarak göstermişti.
Kaynak: haberinburada....
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