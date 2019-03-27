2030 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu Noah'ın anlattığı bazı olaylar gerçekleşti. Noah, ABD'nin orta batı eyaletlerinde de aşırı soğukların etkili olacağını iddia etmişti. Noah'ın iddiaları doğru çıktı ve ABD'nin iç kesimleri son yılların en so