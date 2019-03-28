Yaptığı saha araştırmasında, 24 Haziran seçimlerini bilerek adından söz ettiren ORC Araştırma, 31 Mart ile ilgili yaptığı son anketini paylaştı. Buna göre İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı adayları yarışı önce götürürken İzmir'de Mlilet İttifakı ipi göğüslüyor.

Kaynak: haberinburada....