24 YILDIR KİMSE FARK ETMEDİ, OKUL DUVARINDAN 2 BİN 300 YILLIK YAZIT ÇIKTI
Muğla'daki bir okulun bahçe duvarında, 2 bin 300 yıllık yazıt bulundu. Tesadüf sonucu tespit edilen tarihi yazıt, yerinden çıkarılarak korumaya alındı.
Muğla'nın Datça ilçesindeki Kazım Yılmaz İlkokulu'nun bahçe duvarında, 2 bin 300 yıllık yazıt bulundu. Tesadüf sonucu tespit edilen tarihi yazıt, Marmaris Müze Müdürlüğü ekiplerince yerinden çıkarılarak, korumaya alındı.
Kaynak: haberinburada....
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