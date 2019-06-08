28’İNCİ KATTAN DÜŞEN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, yalnız yaşadığı 28'inci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Ankara'da, yalnız yaşadığı 28'inci kattaki dairenin penceresinden düşen hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erken Terhise ’Kademeli’ Formül
- Çocukların Kavgası İki Aile Arasında Büyüdü! Kavga Ettikleri Ailenin Evini Ateşe Verdiler
- Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadını, Transseksüel Olduğunu Öğrenince Parke Taşıyla Dövdü
- Son Dakika! Chp Milletvekili Kazım Arslan, Hayatını Kaybetti
- Ters Laleleri Koparıp Götüren 3 Kişiye 180 Bin Tl Para Cezası Kesildi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- İstihdam Seferberliği Rakamlara Yansıdı: 5 Ayda 600 Bin Kişiye İş
- Türkiye’Nin Konuştuğu Mesut Özil İle Amine Gülşe’Nin Düğününden İlk Kareler!
- Acun Ilıcalı, Mesut Özil İle Amine Gülşe’Nin İlk Dansını Sosyal Medya Hesabından Yayınladı!
- Beşiktaş’Ta Abdullah Avcı İçin İmza Töreni Düzenlenecek
- Salih Uçan, Empoli’Ye Veda Etti
DÜNYA HABERLERİ
- May’İn İstifasının Ardından Yeni Başbakan Ve Yeni Lider Nasıl Belirlenecek? İşte Yanıtı
- Avustralya’Da Hoparlörlere Gizlenmiş 840 Milyon Dolarlık Uyuşturucu Ele Geçirildi
- Uber Sürücüsünden 25 Yaşındaki Kıza Cinsel Saldırı
- Google’In Yeni Bilgisayar Oyunu Platformu Stadia Kasım Ayında Hizmete Girecek
- Times: Almanya Dahil 25 Ab Üyesi Brexit’İ Bir Kez Daha Ertelenmesinden Yana
Bu Haberle İlgili Yorumlar