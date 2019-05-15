DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir ortaokulun karşısında market işleten O.Ö. (55), iş yerine gelen yaşları 10 ila 14 arasındaki 3 kız öğrenciye elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir ortaokulun karşısında market işleten O. Ö. (55), iş yerine gelen yaşları 10 ila 14 arasındaki 3 kız öğrenciye elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı....



































