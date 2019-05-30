Bursa'da bir kadın, ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu dövdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde hırpaladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: haberinburada....