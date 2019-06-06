30 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN İŞ ADAMININ İDAM CEZASI MAHKEME TARAFINDAN UYGULANDI!
Çin'in Henan eyaletinde 49 yaşındaki iş adamı Zhao Zhiyong, 30 ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle idam edildi.
Çin'de yaşları 14 ila 16 30 ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan ünlü iş adamının cezası uygulandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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