Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı 2,90 TL taban fiyat, 13 kuruş destekleme primi ile olmak üzere 3,03 TL yaş çay alım fiyatı üreticiyi sevindirdi. Fiyatın iyi olduğunu söyleyen üreticiler, özel sektörün ise taban fiyatın altında alım yapmamasını beklediklerini ifade etti.

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