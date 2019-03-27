31 Mart yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Lideri Akşener ve HDP Eş Genel Başkanları İstanbul'da, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile MHP Lideri Bahçeli ise Ankara'da oyunu kullanacak.

Mahalli İdareler Seçimi'nde, 31 Mart Pazar günü, liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da oy kullanacak.

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