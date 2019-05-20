Beyoğlu'nda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangını çıkartan cani adam hakim karşısına çıktı. Amacının kimseyi öldürmek olmadığını söyleyen cani, “Hepsi benim arkadaşımdı. Pişmanım.“ dedi.

Beyoğlu'nda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangını çıkarttığı iddia edilen şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı. Amacının kimseyi öldürmek olmadığını öne süren sanık, “Hepsi benim arkadaşımdı. Pişmanım....



































