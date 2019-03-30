Dünyanın en zenginler listesine giren ve ölümüyle yaklaşık 4 milyar dolarlık servet bırakan iş adamı Faruk Yalçın'ın mirasına yönelik davanın Yargıtay aşamasında Süreyya Yalçın lehine emsal bir karar çıktı.

Dünyanın en zenginler listesine giren ve ölümüyle yaklaşık 4 milyar dolarlık servet bırakan iş adamı Faruk Yalçın'ın mirasına yönelik davanın Yargıtay aşamasında Süreyya Yalçın lehine emsal bir karar çıktı. İş adamının ilk eşinden olan 4 çocuğunun, üvey anneleri Ülkü Yalçın'ın mirastan feragat etmesi nedeniyle miras dışı bırakılmasının istendiği davada Yargıtay, karşılıksız mirastan feragat edenin payından altsoyunun yararlanacağını belirtti.

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Dünyanın en zenginleri listesine 4 milyar dolarlık servetiyle giren Faruk Yalçın, 16 Ekim 1984'te Ülkü Yalçın ile ikinci evliliğini yaptı....



































