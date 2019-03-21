Uğur Dündar Depremi! ’Haksızlığa Karşı Çıkıyorum’ Deyip İstifa Etti
Ak Parti 9 İlde Yüzde 60’In Üzerinde Oy Alarak Rekor Kırdı
Yerel Seçimler Sonrası Partiler İçin İtiraz Süreci Başladı
Muharrem İnce’Den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı ’İstanbul’U Kazandık’ Çıkışına Açıklık Getirdi
İmamoğlu ’Onaylamıyorum’ Demişti, Başakşehir’E Ne Olacak?
Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
Keşan’Da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla Ak Partili Aday Kazandı
Son Dakika! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız
Burak Yılmaz: İyi Ki Beşiktaş’A Geri Gelmişim
Emekliye Çifte Zam Geliyor
Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti
Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay’Dan İmamoğlu’Na Destek
Hdp’Den ’İstanbul Ve Ankara’Yı Biz Kazandırdık’ İması
Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu
Sunucu Buket Aydın’In Kemal Kılıçdaroğlu’Na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
Son Dakika! Ysk Başkanı Sadi Güven’Den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde
Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek
Yiğit Bulut’Tan Seçim Sonuçlarıyla İlgili Dikkat Çeken Çıkış: Dev Adımlar Atılacak

4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek

4 SEÇİMİ BOYKOT ETTİLER, SONUNDA İSTEDİKLERİNİ ALDILAR! KUŞU BU KEZ BAŞKAN SEÇECEK

30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu'da yeniden seçim heyecanı yaşanıyor. Kuşu sakinleri, beldelikten düşürülmeyi protesto amacıyla 2014'ten bu yana seçim

Tarih : 21 Mart 2019, 17:40
Puan Ver : 4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek(10/10)6

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen, ancak mahkeme kararıyla tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'da, seçim heyecanı yaşanıyor. 'Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz' diyerek sandığı boykot eden Kuşulular, 4 adayın yarıştığı yerel seçimde bu kez başkanını seçecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: 4  Seçimi  Boykot  Ettiler  Sonunda  İstediklerini  Aldılar  Kuşu  Bu  Kez  Başkan  
Seçecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER