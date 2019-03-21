Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen, ancak mahkeme kararıyla tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'da, seçim heyecanı yaşanıyor. 'Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz' diyerek sandığı boykot eden Kuşulular, 4 adayın yarıştığı yerel seçimde bu kez başkanını seçecek.

Kaynak: haberinburada....