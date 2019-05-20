Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda vatani görevi yaparken beyin kanaması geçiren İzmirli Topçu Onbaşı Emre Okan, 40 gündür tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda vatani görevini yapan 21 yaşındaki Emre Okan, beyin kanaması nedeniyle Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerimiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü hastenede şehit oldu.

Kaynak: haberinburada....