Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için forvet arayışlarına başladı. Bu sezon gol yollarında büyük çaresizlikler çeken, Soldado, Slimani, Frey ve Ayew'in performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, kadroya kaliteli bir golcü katmak için harekete geçti. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gönlündeki ismin Genk'in yıldızı Mbwana Samatta olduğu belirtildi....



































