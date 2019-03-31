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41 Yaşındaki Deniz Akkaya, Kaslı Kollarıyla Şaşırttı

41 YAŞINDAKİ DENİZ AKKAYA, KASLI KOLLARIYLA ŞAŞIRTTI

Geçtiğimiz günlerde vücut yaşının 19 olduğu açıklamasıyla gündem olan eski manken Deniz Akkaya, kaslı kollarıyla şaşırttı.

Tarih : 31 Mart 2019, 00:00
Puan Ver : 41 Yaşındaki Deniz Akkaya, Kaslı Kollarıyla Şaşırttı(7/10)3

41 yaşındaki eski manken Deniz Akkaya, formunu korumak için diyet içecek ve yemekleri tercih ettiğini, sağlıklı beslendiği için vücut yaşının 19'a düştüğünü söylemişti. Modelliği bıraksa da yıllardır kusursuz formunu koruyan ve her gün en az iki saat spor yapan Akkaya, spor salonunda çektirdiği son fotoğrafla kaslarını gözler önüne serdi.

VÜCUT GELİŞTİRİCİLERE TAŞ ÇIKARTTI

Ağırlık çalışırken kol kaslarını gösteren 41 yaşındaki eski manken, vücut geliştiricilere taş çıkarttı....

















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