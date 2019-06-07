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41 Yaşındaki Müzisyen Murat Omurtağ, Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
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41 yaşındaki müzisyen Murat Omurtağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

41 YAŞINDAKİ MÜZİSYEN MURAT OMURTAĞ, GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medyada yer alan videoları ile tanınan, daha sonra albüm çıkaran kanun virtüözü ve şarkıcı Murat Omurtağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tarih : 07 Haziran 2019, 00:00
Puan Ver : 41 Yaşındaki Müzisyen Murat Omurtağ, Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti(7/10)3

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın dolandırdığı iddiasıyla savcılığa şikayet ettiği müzisyen Murat Omurtağ'dan acı haber geldi. Ses sanatçısı Onu Akay, 41 yaşındaki kanun sanatçısı Omurtağ'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Akay, “Sanat camiası bayram günü acı haberle sarsıldı....

















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