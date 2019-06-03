43 İLİN GEÇİŞ NOKTASI KIRIKKALE’DE TRAFİK KİLİT!
Günlük 100 bin aracın geçtiği, 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın arefe gününde de trafik yoğunluk yaşanıyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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