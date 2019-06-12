Adapazarı'nda, 1972 yılında yapılan Merkez Çökekler Camii'nin kıblesinin 25 derece yanlış yönde olduğu ortaya çıktı. Müftülük, “45 dereceye kadar sapmalarda herhangi bir sorun yok.“ dedi.

Adapazarı'nda, 1972 yılında yapılan Merkez Çökekler Camii'nin kıblesinin 25 derece yanlış yönde olduğu ortaya çıktı. Cami imamı Erhan Özkırklar müftülük ile görüştüklerini, 45 dereceye kadar sapmalarda herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Kaynak: haberinburada....