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48’lik Deniz’den cesur tercih! Baştan aşağı transparan giydi

48’LİK DENİZ’DEN CESUR TERCİH! BAŞTAN AŞAĞI TRANSPARAN GİYDİ

Bir mekanda sahne alan sanatçı Deniz Seki modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan elbisesiyle dikkat çekti Kaynak: Deniz Seki transparan elbisesiyle dikkatleri topladı.

Tarih : 24 Mart 2019, 00:10
Puan Ver : 48’Lik Deniz’Den Cesur Tercih! Baştan Aşağı Transparan Giydi(7/10)3

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Nakkaştepe'deki bir gazinoda sahneye çıktı. Seki, sahneye modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan elbiseyle sahneye çıktı.

TRANSPARAN ELBİSE GİYDİ

Geçmişten günümüze bir çok şarkısını canlı olarak seslendiren Deniz Seki yaklaşık 2 saat sahnede kaldı....

















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