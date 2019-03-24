Bir mekanda sahne alan sanatçı Deniz Seki modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan elbisesiyle dikkat çekti Kaynak: Deniz Seki transparan elbisesiyle dikkatleri topladı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Nakkaştepe'deki bir gazinoda sahneye çıktı. Seki, sahneye modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan elbiseyle sahneye çıktı.

TRANSPARAN ELBİSE GİYDİ

Geçmişten günümüze bir çok şarkısını canlı olarak seslendiren Deniz Seki yaklaşık 2 saat sahnede kaldı....



































