5 ERKEK ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ BAKKAL TUTUKLANDI
Kocaeli'de yaşanan iğrenç olay çocukların kendi aralarındaki konuşmayla ortaya çıktı. Bakkal işleten Zeki B., 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bakkal işleten Zeki B. (38), 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Kaynak: haberinburada....
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