İstanbul'da Tuzla-Topkapı arasında çalışan 76 duraklı 500T hat numaralı özel halk otobüsündeki yolculuğu sırasında üç saat susuz kaldıktan sonra aklına toplu taşıma araçlarına su otomatı koyma fikri gelen mucit Cengiz Tunca, bu fikrini geliştirerek cihazın projesini hazırlayıp ulusal ve uluslararası patentini aldı.

Kaynak: haberinburada. ....