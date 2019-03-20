Copa Sudamericana 1. tur mücadelesinde Nacional Potosi, sahasında Zulia'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, yüzde 80 topla oynama oranıyla oynadığı, 533 pas yapıp 54 şut çektiği maçı son dakikada yediği golle kaybetti.

Copa Sudamericana'da oynanan Nacional Potosi-Zulia maçı ilginç bir sona sahne oldu. Ev sahibi ekibin yüzde 80 topa sahip olma oranıyla oynadığı ve 54 şut çektiği maç, Zulia'nın son dakikada attığı golle 1-0 sona erdi.

Kaynak: haberinburada....