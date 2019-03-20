Trabzonspor’Un Antalyaspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı
Uğur Dündar Depremi! ’Haksızlığa Karşı Çıkıyorum’ Deyip İstifa Etti
Ak Parti 9 İlde Yüzde 60’In Üzerinde Oy Alarak Rekor Kırdı
Yerel Seçimler Sonrası Partiler İçin İtiraz Süreci Başladı
Muharrem İnce’Den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı ’İstanbul’U Kazandık’ Çıkışına Açıklık Getirdi
İmamoğlu ’Onaylamıyorum’ Demişti, Başakşehir’E Ne Olacak?
Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
Keşan’Da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla Ak Partili Aday Kazandı
Son Dakika! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız
Burak Yılmaz: İyi Ki Beşiktaş’A Geri Gelmişim
Emekliye Çifte Zam Geliyor
Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti
Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay’Dan İmamoğlu’Na Destek
Hdp’Den ’İstanbul Ve Ankara’Yı Biz Kazandırdık’ İması
Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu
Sunucu Buket Aydın’In Kemal Kılıçdaroğlu’Na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
Son Dakika! Ysk Başkanı Sadi Güven’Den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde
Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek

533 Pas Yapıp 54 Şut Çektiler, Son Dakikada Yedikleri Golle Sahadan Boynu Bükük Ayrıldılar!

533 PAS YAPIP 54 ŞUT ÇEKTİLER, SON DAKİKADA YEDİKLERİ GOLLE SAHADAN BOYNU BÜKÜK AYRILDILAR!

Copa Sudamericana 1. tur mücadelesinde Nacional Potosi, sahasında Zulia'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, yüzde 80 topla oynama oranıyla oynadığı, 533 pas yapıp 54 şut çektiği maçı son dakikada yediği golle kaybetti.

Tarih : 20 Mart 2019, 20:40
Puan Ver : 533 Pas Yapıp 54 Şut Çektiler, Son Dakikada Yedikleri Golle Sahadan Boynu Bükük Ayrıldılar!(7/10)3

Copa Sudamericana'da oynanan Nacional Potosi-Zulia maçı ilginç bir sona sahne oldu. Ev sahibi ekibin yüzde 80 topa sahip olma oranıyla oynadığı ve 54 şut çektiği maç, Zulia'nın son dakikada attığı golle 1-0 sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: 533  Pas  Yapıp  54  Şut  Çektiler  Son  Dakikada  Yedikleri  Golle  Sahadan  
Boynu  Bükük  Ayrıldılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER