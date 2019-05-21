Güzel sanatçı Hülya Avşar, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile yine dikkatleri üzerinde topladı. Avşar'ın fotoğrafını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

“HAYATIMDA KİMSE YOK“

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, ''9 yıldır yalnızsınız, aşktan soğudunuz mu?'' sorusuna, “Hayatımda kimse yok....



































