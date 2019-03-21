31 Mart yerel seçimleri için 15-19 Mart 2019 tarihleri arasında 6 büyükşehiri kapsayan anket çalışması yapan Emax sonuçları açıkladı. Emax'ın yaptığı ankete göre, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin ve Adana'da Cumhur İttifakı ipi göğüslerken, Eskişehir'de Millet İttifakı yarışı önde götürüyor. Antalya, Eskişehir, Adana, Bursa ve Mersin'deki farkın çok az olması dikkat çekti....



































