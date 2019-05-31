6 SAAT ARALIKSIZ PUBG OYNAYAN ÇOCUK KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
Hindistan'da, 16 yaşındaki bir çocuk PUBG adlı oyunu 6 saat ara vermeden oynamasının ardından, kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki bir çocuk “PUBG“ diye bilinen PlayerUnknown's Battlegrounds adlı oyunu 6 saat ara vermeden oynamasının ardından, kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada. ....
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