Hindistan'da, 16 yaşındaki bir çocuk PUBG adlı oyunu 6 saat ara vermeden oynamasının ardından, kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki bir çocuk “PUBG“ diye bilinen PlayerUnknown's Battlegrounds adlı oyunu 6 saat ara vermeden oynamasının ardından, kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Kaynak: haberinburada. ....