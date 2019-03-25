İBB metrobüs projesinin ardından, bu hatta hizmet verecek otobüs arayışına girmişti. Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş, tüm itirazlara ve uyarılara rağmen, Hollandalı Advanced Public Trasport Systems (APTS) adlı firmadan Phileas marka, 50 körüklü otobüs alınmasına karar verdi.

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