AB Komisyonu, 7 bankaya döviz piyasalarında hile yaptıkları iddiası ile ceza kesmeye hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre AB Komisyonu, aralarında Barclays, Citigroup, JP Morgan ve HSBC'nin olduğu 7 bankaya döviz piyasasında ortaklaşa hareket ederek hile yaptıkları iddiası ile ceza kesmeye hazırlanıyor.

Kaynak: haberinburada. ....