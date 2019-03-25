78 YAŞINDAKİ KADININ, METRODA TEKME TOKAT SALDIRIYA UĞRADIĞI ANLAR SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI
ABD'de New York metrosunda gözü dönmüş saldırganın yaşlı bir kadını defalarca tekmeleyip yumruk attığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Polis, internet üzerinden gelen ihbarlar üzerine saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.
ABD'de New York metrosunda yaşlı bir kadını tekmeleyen saldırgan sosyal medyada infial yarattı. İnternetteki tepkiler üzerine harekete geçen polis yine internet üzerinden gelen ihbarlar sayesinde saldırganı yakaladı. Polis küresel destek için teşekkür etti....
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