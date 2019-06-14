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8 ay önce babasını kaybeden Demi Rose’un annesi de hayatını kaybetti

8 AY ÖNCE BABASINI KAYBEDEN DEMİ ROSE’UN ANNESİ DE HAYATINI KAYBETTİ

24 yaşındaki ünlü İngiliz model Demi Rose, sosyal medya hesabından paylaştığı ölüm haberiyle takipçilerini yasa boğdu. 8 ay önce babasını kaybeden ünlü modelin annesi de hayatını kaybetti.

Tarih : 14 Haziran 2019, 00:20
Puan Ver : 8 Ay Önce Babasını Kaybeden Demi Rose’Un Annesi De Hayatını Kaybetti(8/10)4

ABD ve İngiltere'nin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan 24 yaşındaki Rose, annesini kaybettiğini Instagram sayfasından duyurdu. Yaklaşık 8 ay önce babasını kaybeden model, 63 yaşındaki annesi Christine'i de kaybettiğini açıkladı.

“HUZUR İÇİNCE UYU ANNE“

Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Rose, “Cennet bir melek kazandı....

















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