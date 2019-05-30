8 MAÇ CEZA ALAN HASAN ŞAŞ: DUVARDA ADALET YAZIYOR ONA GÜLÜYORUM
PFDK'dan 8 maç ceza alan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, sosyal medya hesabından, “Hakim Deniz Gezmiş'e sorar; neden gülüyorsun? Duvarda adalet yazıyor ona gülüyorum.“ paylaşımında bulundu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a Medipol Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle 8 maç men cezası verdi. Şaş, bu ceza sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Kaynak: haberinburada....
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