Spor Toto Süper Lig'de zirveden uzak kalsa da ikincilik şansını sürdüren Beşiktaş'ta devre arası kadroya katılan Burak Yılmaz, attığı gollerle takımı sırtlıyor. Tecrübeli forvet, son 5 sezonda görev alan golcü isimler arasında lig performansları baz alındığında gol ortalamasıyla Mario Gomez'e yaklaşırken Demba Ba, Aboubakar, Negredo ve Vagner Love gibi isimleri de geride bıraktı.

Kaynak: haberinburada....