Antalya'da, 8 ve 13 yaşındaki iki kardeş su almak için market önünde duran vatandaşın çalışır durumdaki otomobilini çaldı. Araçla kaçan çocuklar kısa süre sonra yakalandı.

Antalya'da su almak için market önünde duran Erdem Gürel'in çalışır durumdaki otomobili, 8 ve 13 yaşındaki iki kardeş tarafından çalındı. Araçla kaçan çocuklar kısa süre sonra yakalandı. Aracı çalınan Gürel, olay yerine gelince küçük çocuklara, “Sürmek için isteseniz verirdim....



































