83 Yaşındaki Pop Şarkıcısı Alpay’A Terör Soruşturması Açıldı
Enes Batur’Un Yeni Filmi İlk Filminden 5 Kat Daha Az İzlenerek Hayal Kırıklığı Yarattı
Ebru Gündeş Hakkında Verilen Beraat Kararına Bakanlık İtiraz Etti
İmamoğlu Washington Post’A Yazdı: İstanbul’Da Yarışı Nasıl Kazandım Ve Bir Kez Daha Kazanacağım
Buse Narcı, Bali’Den Yaptığı Cesur Paylaşımlarla Ağızları Açık Bıraktı
Müge Anlı’Da Hastanede Terk Edilen Dilberay, 41 Yıl Sonra Ailesine Kavuştu
Kaçak Yollarla Türkiye’Ye Girmeye Çalışan 3 Deaş’Lı Terörist Yakayı Ele Verdi
Mahalledeki 1 Kilometrelik Bayramlaşma Kuyruğu Görenleri Şaşkına Çevirdi
Rusya’Dan S-400 Açıklaması: Türkiye’Nin Bilgi Vermesi Gerekmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Liderleriyle Bayramlaştı
Korkunç Kaza! Otomobilin Üzerine Çıktı: 10 Yaralı
Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 36 Ölü, 275 Yaralı
Emekli Polis Memuru, Sokak Ortasında Tartıştığı Kayınbiraderlerine Kurşun Yağdırdı
Aytemiz Alanyaspor’Da Sergen Yalçın Dönemi Sona Erdi
Kilosu 10 Liradan Satılan ’Vali Hanım Çileği’ Üreticinin Yüzünü Güldürdü! Hedef 800 Ton
Bunalıma Giren Adam Eşi Kendisini Terk Edince Evini Ateşe Verip İntihara Kalkıştı
Barcelona Arda İçin Kararını Verdi
Adriano, Sao Paulo İle Anlaştığını Açıkladı
Soylu, Kendisine Yönelik Protestolara Yanıt Verdi: Buraya Demirtaş’In Kucağından Gelmedim
Ukrayna’Da Tenekelere Ateş Eden Sarhoş Polisler, Çocuğu Öldürdü

83 yaşındaki pop şarkıcısı Alpay’a terör soruşturması açıldı

83 YAŞINDAKİ POP ŞARKICISI ALPAY’A TERÖR SORUŞTURMASI AÇILDI

Usta şarkıcı Alpay'a konser sırasında “Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen insanlara gelsin“ sözünden dolayı terör suçundan soruşturma açıldı.

Tarih : 05 Haziran 2019, 00:50
Puan Ver : 83 Yaşındaki Pop Şarkıcısı Alpay’A Terör Soruşturması Açıldı(7/10)3

83 yaşındaki pop şarkıcısı Alpay, müzik kariyerinin 50'nci yılını 22 Mart'ta Zorlu PSM'de verdiği konserle kutladı.

KONSER SIRASINDA FOTOĞRAFLARI GÖSTERİLDİ

Konser sırasında, sahnede Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan'ın fotoğrafları gösterildi. Bu sırada Alpay, “Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen bu güzel insanlara gelsin“ dedi....

















Etiketler: 83  Yaşındaki  Pop  Şarkıcısı  Alpay’A  Terör  Soruşturması  Açıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER