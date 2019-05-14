Mardinli bir firmanın ürettiği ve Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nda sergilenen 87 bin lira değerindeki yılan derisi ve altın işlemeli çizme katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, 120 katılımcı firma ile Yenibosna'da bir kongre merkezinde düzenleniyor. Fuarda Mardinli bir ayakkabı firmasının ürettiği 87 bin lira değerindeki yılan derisi ve altın işlemeli çizme ilgi çekti.

Kaynak: haberinburada....