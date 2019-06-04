A MİLLİ TAKIM BAYRAMLAŞTI
Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı bayramlaştı. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kampta bulunan futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri birbirleriyle bayramlaşırken, Teknik Direktör Şenol Güneş, Frana ve İzlanda maçlarıyla yeni bir bayr
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de bayramlaşma gerçekleştirildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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