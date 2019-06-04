Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı bayramlaştı. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kampta bulunan futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri birbirleriyle bayramlaşırken, Teknik Direktör Şenol Güneş, Frana ve İzlanda maçlarıyla yeni bir bayr