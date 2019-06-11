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A Milli Takım grup maçlarında ilk kez gol yedi

A MİLLİ TAKIM GRUP MAÇLARINDA İLK KEZ GOL YEDİ

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı, 21. dakikada Ragnar Sigurdsson'un attığı golle geriye düşerken, bu gol millilerin grupta yediği ilk gol oldu.

Tarih : 11 Haziran 2019, 23:50
Puan Ver : A Milli Takım Grup Maçlarında İlk Kez Gol Yedi(7/10)3

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki 4. maçında İzlanda'ya konuk olurken, kalesinde ise ilk kez gol gördü. Grup mücadelelerinde oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan ay-yıldızlılar, hanesine 9 puan yazdırırken, 8 gol atıp kalesinde gol görmemişti....

















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