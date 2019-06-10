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A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ: BİZ BÜYÜK MİLLETİZ KÜÇÜK İŞLERLE UĞRAŞMAYIZ


A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Biz büyük milletiz küçük işlerle uğraşmayız
Tarih : 10 Haziran 2019, 22:20
Puan Ver : A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Biz Büyük Milletiz Küçük İşlerle Uğraşmayız(6/10)2

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Havalimanında yaşanan rezaletle ilgili de konuşan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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