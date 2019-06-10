A MİLLİ TAKIM’A İZLANDA’DA YAPILAN SKANDAL MUAMELENİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
İzlanda'da A Milli Takım'a yapılan büyük saygısızlığın sebebi ortaya çıktı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid'e göre Türkiye kafilesinin bekletilme sebebi, İzlanda'ya yapılan uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılması.
A Milli Futbol Takımımızın maruz kaldığı bu tutum İzlanda basınında da yer aldı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid gazetesi, konuyla ilgili olarak, Türk futbolcuların özel güvenlik kontrollerinden geçirilmelerinden ve pasaportlarının titizlikle incelenmesinden rahatsızlık duyduklarını yazdı.
Kaynak: haberinburada....
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