Arnavutluk maçında gollerimizi atan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, yeni dönemde A Milli Takımın hücumdaki en etkili silahları olacak. Güneş rakipleri bu ikiliyle yıkacak.

Milliler, Arnavutluk galibiyetiyle 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerine iyi bir başlangıç yaparken, iki golümüzü atan Burak Yılmaz ile Hakan Çalhanoğlu kalitelerini ortaya koydu. Yeni dönemde Teknik Direktör Şenol Güneş'in hücumda en güvendiği iki isim olması beklenen Burak ve Hakan'a “Süper ikili“ benzetmesi yapılıyor.

Kaynak: haberinburada....