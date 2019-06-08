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A MİLLİ TAKIMIMIZ, KRİTİK MAÇTA FRANSA’YI KONUK EDECEK! İLK 11’LER BELLİ OLDU


A Milli Takımımız, kritik maçta Fransa’yı konuk edecek! İlk 11’ler belli oldu
Tarih : 08 Haziran 2019, 21:20
Puan Ver : A Milli Takımımız, Kritik Maçta Fransa’Yı Konuk Edecek! İlk 11’Ler Belli Oldu(10/10)6

Ay-Yıldızlılar, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 ile geçen milli takımımız, dünya devi Fransa'yı da yenip liderlik koltuğuna oturmak istiyor....

















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