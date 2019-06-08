Ay-Yıldızlılar, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 ile geçen milli takımımız, dünya devi Fransa'yı da yenip liderlik koltuğuna oturmak istiyor....



































