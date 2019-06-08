A MİLLİ TAKIMIMIZ SAHAYA PLEVNE MARŞIYLA ÇIKTI!
A Milli Takımımız Fransa maçı öncesi ısınmak için sahaya çıktığı anda hoparlörden Plevne Marşı çalındı. Tribünleri hınca hınç dolduran taraftarlarımız büyük bir coşkuyla oyunculara tezahüratlarda bulundu.
A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. maçında Fransa ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadında oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetiyor
Kaynak: haberinburada....
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