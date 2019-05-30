A Milli Futbol Takımımız, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde özel maçta Yunanistan ile karşılaşıyor. Radu Marian Petrescu'nun yönettiği mücadele 0-0 devam ediyor.

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