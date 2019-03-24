A Milli Takımın Moldova ile Eskişehir'de karşılaşacağı kritik maç öncesi son düzlüğe girildi. Eskişehir'de tüm gözler maça çevrilirken biletler maçtan tam 20 gün önce tükendi. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu tarafından internet üzerinden satışa sunulan biletler, kategoriye göre 15 lira ile 50 lira arasında satılmıştı....



































